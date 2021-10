DJ Spahn: Corona-Impfquote gut, aber für den Winter nicht ausreichend

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hält die aktuelle Corona-Situation für beherrschbar. Allerdings sei eine höhere Impfquote nötig, um gut durch die kälteren Monate zu kommen. Wichtig sei zudem eine Impfung gegen Grippe, um eine Überbelastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Das Robert Koch-Institut rief zur weiteren Nutzen von Masken in Schulen und Kindergärten bis zum Frühjahr auf.

RKI appelliert an Ältere

Der Präsident des Robert Koch-Institut, Lothar Wieler, betonte auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Spahn, die Impfquote sei recht hoch, besonders bei den Menschen über 60 Jahre. Allerdings sei die Impfquote von über 84 Prozent bei den über 60-Jährigen "noch nicht ausreichend". Es gehe um rund 3 Millionen Menschen. Wenn diese sich infizierten, würden "sehr sehr viele" auf den Intensivstationen landen und sterben, warnte Wieler.

Es gelte die Impfquote zu erhöhen. Auch seien Auffrischungsimpfungen für ältere Menschen hilfreich.

Wichtig sei zudem, die Schutzmaßnahmen in den Alten- und Pflegeheimen beizubehalten. Auch Kinder und Jugendliche, die noch nicht geimpft werden könnten, müssten durch Impfung der Erwachsenen geschützt werden. Wieler betonte, es gebe "keinen Anlass", die Vorsichtsmaßnahmen in Kindergärten und Schulen zu lockern. Vielmehr sollten über den Herbst und Winter die Schutzmasken weiter genutzt werden. "Wir wollen, dass Schulen und Kitas aufbleiben, aber bitte unter Beibehaltung der Schutzmaßnahmen", so Wieler.

