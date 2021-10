ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Continental nach der Abspaltung von Vitesco von 144 auf 136 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Vorzeichen für die anstehende Berichtssaison zum dritten Quartal im Reifensektor sei günstig, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei Continental hätten sich die Preise in den vergangenen zwölf Monaten beständig verbessert. Bei dem Autozulieferer führe eine Neubewertung der Summe der Unternehmensteile zu dem niedrigeren Kursziel./mf/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 14:04 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE0005439004