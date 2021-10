Neue Bewegtbild-Strategie bei Instagram: IGTV und Feed-Videos werden ab sofort in einem Format namens Instagram Video zusammengefasst. Es gibt aber noch mehr Neuerungen. Aus zwei mach eins - nach dieser Methode verfährt Instagram ab sofort in Sachen Bewegtbild. Die bisher getrennten Bereiche IGTV und die Feed-Videos gibt es jetzt unter einem gemeinsamen Tab, der den naheliegenden Namen Instagram Video trägt und den bisherigen IGTV-Tab ersetzt. Ohne dies explizit zu sagen, verabschiedet sich die Plattform damit zumindest in Teilen von den großen Plänen mit IGTV...

Den vollständigen Artikel lesen ...