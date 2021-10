Berlin - Nach den Grünen hat sich auch die FDP für Ampel-Sondierungen ausgesprochen. Ein entsprechendes Angebot der Grünen nehme man an, sagte FDP-Chef Christian Lindner am Mittwoch nach Beratungen der obersten Parteigremien.



Ein erstes Treffen könne schon am Donnerstag stattfinden. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

