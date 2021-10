Im Oktober 2019 ging das Biotechnologieunternehmen zum Ausgabepreis von 15 Euro an die Börse.Im Oktober 2019 ging das Biotechnologieunternehmen zum Ausgabepreis von 15 Euro an die Börse. Bis zum August diesen Jahres explodierte der Kurs in der Spitze bis auf 454 Dollar. Das Kursplus 3.000%! Seither korrigiert die Aktie und notiert aktuell mit 249 Dollar. Ein Abschlag von satten 46%. Die kräftige Korrektur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...