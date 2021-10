Den Haag (www.anleihencheck.de) - ESG-Analysen sind bei Private Debt schwieriger, können aber Aspekte aufdecken, die bei herkömmlichen Analysen oft übersehen werden, so die Experten von NN Investment Partners.Da sie weniger liquide und transparent seien, würden sie für Investoren, die ökologische, soziale und Governance-Ziele verfolgen würden, eine gewisse Herausforderung darstellen. Es jedoch wichtig, ESG-Kriterien vor allem in diesem Teil des Markts zu bewerten. So könne das Nachhaltigkeitsprofil von Portfolios verbessert, Risiken aufgedeckt und potenzielle Chancen erkannt werden. ...

