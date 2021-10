++ Europäische Indizes fallen ++ DE30 testet Tiefs vom Mai bei 14.800 Punkten ++ Deutsche Telekom bricht nach Aktienverkauf von Goldman Sachs ein ++ Die Aktien in Europa werden unter starkem Druck gehandelt. Large-Cap-Benchmarks aus Westeuropa notieren im Tagesverlauf 2-2,5% niedriger. Der österreichische ATX-Index ist jedoch mit einem Minus von fast 3% der größte Underperformer in Europa. Die Aktien aus dem östlichen Teil des Kontinents scheinen am widerstandsfähigsten zu sein, aber selbst in diesen Fällen sind Rückgänge von etwa 1% zu verzeichnen. Die Daten zu den deutschen Auftragseingängen für den August wurden heute um 8:00 Uhr veröffentlicht und waren eine große Enttäuschung. Die Auftragseingänge in der Industrie sind im August ...

