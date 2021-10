Daimler hat im abgelaufenen Quartal wegen des Halbleitermangels einen deutlichen Einbruch bei den Pkw-Verkäufen hinnehmen müssen. Im Vorfeld der Zahlen bestätigte das Bankhaus Metzler seine positive Haltung zur Aktie.Daimler lieferte von seiner Stammmarke Mercedes-Benz von Juli bis Ende September weltweit 428.361 Autos an die Kunden aus - das waren 30,2 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.In vielen Regionen gab es heftige, prozentual zweistellige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...