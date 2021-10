Köln (ots) -Ängste, Verluste, fehlendes Selbstvertrauen oder Süchte - wohl jeder Mensch sieht sich im Laufe seines Lebens mit Problemen konfrontiert, die schwer alleine zu bewältigen sind. So geht es auch den zehn Prominenten, die sich bei "Unbreakable" ab Mittwoch, 10.November 2021, 20.15 Uhr auf eine ganz besondere Reise begeben. Sie alle haben eines gemeinsam: Ihr Leben ist in eine Schieflage geraten, die sie bis heute prägt. Bei "Unbreakable" trifft Reality auf inspirierendes Life Coaching. Denn hier sehen die Teilnehmenden ihren Problemen ins Auge und werden so zur Inspiration für die Zuschauer:innen.Eine gemeinsame Heldenreise, auf der alle Teilnehmer:innen zu gestärkten Persönlichkeiten wachsen - das ist die Mission von "Unbreakable". Eine Reise als Team in ein fremdes Land, die gleichzeitig für jeden Einzelnen eine Reise zu sich selbst ist. Denn alle haben ein persönliches Ziel, das sie mithilfe von professioneller Unterstützung erreichen wollen.Drei PROs - Professionals, die erfahren darin sind, Menschen wieder in eine bestmögliche physische und psychische Verfassung zu bringen - haben bei "Unbreakable" die Aufgabe, die Prominenten für die Herausforderungen des Lebens zu stärken. Neben einem militärischen Trainingsprogramm, bei dem die Stars beweisen müssen, dass für sie kein Berg zu hoch und kein Schlammfeld zu groß ist, arbeiten die Expert:innen auf der psychischen Ebene mit anerkannten Methoden. Hier offenbaren sich die Prominenten und gewähren tiefe Einblicke in ihre Seele. Erlebnisse, die den Blick fürs Wesentliche schärfen - die beste Voraussetzung, das eigene Leben zu beurteilen und zu ändern.Auch das Zusammenleben im Camp kann die prominenten Teilnehmer:innen ans Limit bringen. Nach Tagen der Herausforderungen, nach Fortschritten und Rückschlägen stehen die Prominenten am Ende vor alles entscheidenden Fragen: Hat die Grenzerfahrung sie dazu befähigt, ihr Leben zu verändern? Gehen sie gestärkt nach Hause? Wer hält bis zum Ende durch? Wer wird "Unbreakable"?Diese Prominenten stellen sich der Grenzerfahrung bei "Unbreakable":Ekaterina Leonova, 34, TänzerinJasmin Tawil, 39, Schauspielerin & SängerinMimi Fiedler, 46, SchauspielerinMonika Sozanska, 38, ehem. DegenfechterinSusianna Kentikian, 34, BoxerinChristian Kahrmann, 49, SchauspielerEric Stehfest, 32, Schauspieler, Künstler & AutorHardy Krüger Jr., 53, SchauspielerMarvin Linke, 29, SchauspielerOsan Yaran, 34, ComedianDas sind die PROs, die den Prominenten bei "Unbreakable" zur Seite stehen:Nadja Petranovskaja, 48, Psychologin & Life Coach"Dein Glück und Wohlbefinden sind Fähigkeiten, die du durch Übungen trainieren und verbessern kannst" - davon ist Psychologin Nadja überzeugt. Bei "Unbreakable" wird sie sich vor allem der mentalen Gesundheit der Prominenten widmen und sie dabei unterstützen, psychisch stärker zu werden.Markus von Hauff, 40, Zeitsoldat & NahkampftrainerDer 40-Jährige hat den schwarzen Gurt in neun verschiedenen Kampfkünsten und ist in seinem Leben durch eiserne Disziplin weit gekommen. Diese Erfolge will er an die Prominenten bei "Unbreakable" weitergeben. Dabei nutzt er durchaus strenge und fordernde Methoden, denn er ist der Überzeugung: "Jeder Mensch hat das Recht zu scheitern. Aber nur einmal, dann muss die Lektion gelernt sein."Julien Kottysch, 38, BerufssoldatKameradschaft und ein gemeinsames Ziel - das fasziniert Julien an seinem Beruf. Den Prominenten bei "Unbreakable" will er mit einer Mischung aus Strenge und Feingefühl aufzeigen, wie sie ihr volles Potenzial ausschöpfen können und dabei auf die individuellen Bedürfnisse und Situationen eingehen.Felix Köster, 31, Personal Trainer & KampfsporttrainerAls Kampfsport- und Personal Trainer unterstützt Felix die anderen PROs. Von Selbstverteidigungskursen für Kinder und Erwachsene bis hin zu leistungsorientiertem Training im Kampfsport-Bereich - Felix weiß, wie man Menschen für ihre Ziele fit macht. Das wird er auch bei "Unbreakable" umsetzen.RTL zeigt die Heldenreise der zehn Prominenten in sechs Kapiteln ab dem 10. November 2021, jeweils mittwochs, 20.15 Uhr, auf RTL+ sind die ersten beiden Kapitel bereits ab Donnerstag, 4. November und dann jeweils 14 Tage vorab abrufbar."Unbreakable - Wir machen Dich stark!" ist eine Produktion von Seapoint Productions GmbH im Auftrag von RTL.Pressekontakt:Mandy BerghoffRTL Television GmbHEin Unternehmen von RTL Deutschlandmandy.berghoff@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5039330