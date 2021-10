P2 Gold Inc. (TSX-V: PGLD; FRA: 4Z9) hat die diesjährige Bohrsaison auf seinem Grundstück BAM im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia mit drei weiteren erfolgreichen Bohrungen abgeschlossen. Sowohl die Kupferentdeckung in der so genannten Jan Kupfer Zone im Süden (2 Bohrungen) wie auch die nördlich anschließende Monarch Gold Zone (1 Bohrung) bestätigen das große Potenzial des Projekts. Bohrung BAM 005 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...