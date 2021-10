FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fraport von 72 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Flughafenbetreibers sind der Favorit der Analystin Ruxandra Haradau-Doser im Bereich Airlines & Airports. In puncto Erholung des Flugverkehrs dürften sie die Konkurrenz abhängen, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005773303

FRAPORT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de