Die steigenden Kosten bei Rohstoffen wie Gas und Öl treiben auch die Aktienkurse der Unternehmen in die Höhe, die mit Förderung, Verarbeitung und Vertrieb Geld verdienen. Firmen wie BP erzielen so bessere Margen und damit auch mehr Gewinn, das wissen auch die Anleger und kaufen kräftig Wertpapiere. So profitieren auch Sie jetzt von der Rallye.

