DGAP-News: BioRiver e.V. / Schlagwort(e): Sonstiges

BioRiver kürt drei innovative Therapie- und Diagnose-Ansätze als Gewinner des Biotech-Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2021



06.10.2021 / 13:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



BioRiver kürt drei innovative Therapie- und Diagnose-Ansätze als Gewinner des Biotech-Start-Up-Wettbewerbs BioRiver Boost! 2021 Die Platzierten sind DNTOX (1. Preis), HBOX (2. Preis) und PRAMOMOLECULAR (3. Preis). Düsseldorf/Bergisch Gladbach, 06. Oktober 2021: Zum achten Mal in Folge zeichnete der jährlich ausgeschriebene Start-up-Wettbewerb für Life Science und Biotech-Gründer, BioRiver Boost!, am 1. Oktober 2021 die besten Start-up-Unternehmen der Branche aus. Drei glückliche Gewinnerteams konnten sich über eine Auszeichnung freuen: DNTOX wurde mit dem 1. Platz als bestes Start-Up 2021 ausgezeichnet. Die zweiten und dritten Plätze belegten HBOX aus Aachen und die PRAMOMOLECULAR aus Berlin. Im Rahmen einer gelungenen und als hybrides Format durchgeführten Veranstaltung bewertete die Expertenjury nach kurzen Präsentationen und jeweils anschließender Fachdiskussion das jeweils beste Geschäftsmodell. Als Preis erhalten die drei Siegerteams einen auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenen Workshop zur Unternehmensentwicklung sowie Marketingunterstützung und den Zugang in das BioRiver-Netzwerk. Seit 2014 veranstaltet der Branchenverband BioRiver den Wettbewerb für Life Science Gründer, BioRiver Boost!. "Ich bin sehr stolz auf diese Veranstaltung, die Jahr für Jahr steigende Bewerberzahlen zeigt und Start-ups eine eigene Plattform bietet, um sich mit Experten aus der Industrie zu treffen und frühzeitig Feedback in der Unternehmensentwicklung einzuholen", so Dr. Frauke Hangen, Geschäftsführerin des BioRiver e. V. "Darüber hinaus bietet BioRiver Boost! aber auch Vertretern aus der Life Science Industrie und Investoren die Möglichkeit, die Menschen und Ideen hinter den Neugründungen kennenzulernen und mit fachlicher Beratung in ihrer weiteren Unternehmensentwicklung zu unterstützen." Eine Besonderheit des BioRiver Boost! ist das enorme Engagement von Seiten der Industrie. Life Science Manager aus den unterschiedlichsten Unternehmen und Bereichen bringen ihre Erfahrung und ihr Know-how in den ganzjährig stattfindenden Gründerdialogen, in Pitch-Trainings und in der Jury ein. In diesem Jahr setzte sich die BioRiver Boost! Jury aus Vertretern der global agierenden Life Science Konzerne Bayer, Johnson&Johnson, Lonza, Miltenyi Biotec, Qiagen, und UCB Pharma, dem Lead Discovery Center Dortmund, einem Inkubator wissenschaftlicher Ideen und aus den Frühphaseninvestoren High-Tech Gründerfonds und NRW.BANK zusammen. BioRiver Boost! ist ein Wettbewerb, für den sich sehr junge Start-ups bewerben können, die ein Produkt oder eine Dienstleistung für die Biotechnologie und Life Science Branche entwickeln. Die Bewertung der Bewerbung zur Auswahl der Finalisten erfolgt nach festen Kriterien wie zum Beispiel Kundennutzen, Innovationsgrad der Technologie, Bedeutung und Größe des Zielmarktes sowie die Erfahrung des Teams und die Qualität des Entwicklungs- und Finanzplans. In einem zweistufigen Prozess wählt eine Jury zunächst aus allen Bewerbungen die acht Finalisten aus, die sich dann in Form eines "Elevator Pitches" noch einmal den Fragen der Experten stellen. Neurotoxischen Substanzen auf der Spur Der 1. Platz des BioRiver Boost! 2021 ging an DNTOX aus Düsseldorf. Das zellbiologische Labor ist eine Ausgründung des Leibniz-Instituts für umwelt-medizinische Forschung. Es untersucht Substanzen und Inhaltsstoffe auf ihre Entwicklungsneurotoxizität (DNT) Die DNTOX-Gründerinnen Dr. Katharina Koch und Kristina Bartmann nahmen den Preis vor Ort entgegen: "Wir freuen uns sehr über den Preis und das Vertrauen, das die Jury in uns und unser Produkt setzt. Dass wir nun ein Teil des BioRiver-Netzwerks sind und zudem ein Coaching gewonnen haben, wird uns sicher weiterhelfen, die ursprünglich in unserer Forschung entstandene Idee und unsere Firma DNTOX erfolgreich zu machen." Link auf die Pitch-Präsentation von DNTOX am 1.10.2021: https://youtu.be/y9pF0_e6_ms Mit mobiler Druckkammer gegen Kohlenmonoxid-Vergiftungen Mit dem 2. Platz ausgezeichnet wurde HBOX aus Aachen, ein Start-up aus dem Lehrstuhl für Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen. Deren völlig neues Therapiesystem ist eine tragbare, einfache und effektive Druckkammer für das Blut von Patienten, die eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten haben - etwa durch Hausbrände oder die unvollständige Verbrennung in Kaminen und defekten Heizungsanlagen. Die HBOX-Mitgründer Dr. Peter Schlanstein und Niklas Steuer hatten das Projekt vor Ort der Jury präsentiert: "Wir freuen uns riesig, mit unserer Therapieetwas gegen eine der weltweit häufigsten Todesursachen durch Vergiftung beitragen zu können. Und das Feld war sehr eng - alle anderen Start-ups waren auch sehr gut." Link auf die Pitch-Präsentation von HBOX am 1.10.2021: https://youtu.be/Mw_od_HIh9c Gene zum Schweigen bringen Der 3. Platz des BioRiver Boost! 2021 ging an PRAMOMOLECULAR aus Berlin. Das junge Unternehmen entstand an der TU Berlin und beschäftigt sich dem Gene-Silencing. Es verhindert damit die Bildung von Proteinen, die schwere Erkrankungen in Lunge und Bauchspeicheldrüse verursachen. Dr. Merle Fuchs, CEO der PRAMOMOLECULAR bedankte sich mit den Worten: "Beim BioRiver Boost haben wir nicht nur tolle andere Life Sciences Startups kennengelernt, sondern auch unsere Konzepte mit einer überaus professionellen Jury diskutieren können. PRAMOMOLECULAR hat dabei wichtige Kontakte zu potenziellen Pharmapartnern aufbauen und beim Gastgeber Miltenyi Biotec hautnah erleben können, dass aus einer großartigen Geschäftsidee mit viel Engagement ein beeindruckendes Biotechnologieunternehmen entstehen kann." Link auf die Pitch-Präsentation von PRAMOMOLECULAR- am 1.10.2021: https://youtu.be/plmnD5spwbg BioRiver wurde auch in diesem Jahr wieder durch zahlreiche Sponsoren unterstützt. Platinsponsoren waren die KölnBusiness Wirtschaftsförderungs-GmbH, die Stadt Düsseldorf, Amt für Wirtschaftsförderung und die Miltenyi Biotec B.V. & Co. KG, die zusätzlich als Gastgeber seine Konferenzetage zur Verfügung stellte. Goldsponsor waren das Finanzinstitut COPARION, NRW.Bank,QIAGEN und Ruhr-IP Patentanwälte. Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen förderte den BioRiver Boost! 2021 im Rahmen seines Projektes Digitale Wirtschaft NRW (DWNRW).

Über BioRiver - Life Science im Rheinland e. V. Die Förderung von Gründungsprojekten und Start-ups steht im BioRiver-Life Science im Rheinland e.V. in einer langen Tradition und damit in einem besonderen Fokus. Die große Mehrheit der über 60 Life Science Unternehmen im Verband, zu denen auch die Branchengrößen Bayer, Lonza, Miltenyi Biotec, Qiagen und Grünenthal gehören, geht auf Gründungen aus Universitäten des Rheinlandes zurück. Geschäftsführer und Führungsebene der Firmen engagieren sich als Vorsitzender, im Vorstand und in den Arbeitsgruppen des BioRiver e. V. Insgesamt zählt BioRiver über 110 Mitgliedsorganisationen. Mit dem Wettbewerb BioRiver Boost!, seit 2014, zielt der BioRiver e. V. darauf ab, die Fachbranche in der Region weiter zu stärken sowie den Zugang zu führenden Spezialisten in Wissenschaft, Industrie und Wirtschaftsförderung und den Markteinstieg vielversprechender Produkte und Verfahren zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.bioriver.de. Kontakt: BioRiver - Life Science im Rheinland e.V.

Dr. Frauke Hangen

Geschäftsführerin

+49 (0)211 316 0610

hangen@bioriver.de

06.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de