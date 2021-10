Mainz (ots) -Das ZDF überträgt den Abschluss des interreligiösen Friedenstreffens am 7. Oktober 2021 am Kolosseum in Rom im Livestream auf ZDFheute zdf.de/nachrichten. An der Begegnung nehmen Religionsvertreter und Politiker aus der ganzen Welt teil, darunter Papst Franziskus und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das Treffen steht unter dem Motto "Völker als Geschwister, Zukunft der Erde. Religionen und Kulturen im Dialog". Die Übertragung beginnt um 16.25 Uhr und dauert bis gegen 18.00 Uhr.Die Übertragung besteht aus zwei Teilen: Den Anfang bildet ein Ökumenischer Gottesdienst, an dem auch der EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, teilnimmt. Danach folgt die interreligiöse Begegnung mit Ansprachen unter anderen von Papst Franziskus und Bundeskanzlerin Angela Merkel.1986 hatte der damalige Papst Johannes Paul II. erstmals zu einem interreligiösen Friedenstreffen nach Assisi eingeladen. Seitdem organisiert die römische Basisgemeinschaft Sant'Egidio jährlich ein internationales interreligiöses Treffen.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deZDFheute in der ZDFmediathek: http://ZDFheute.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5039494