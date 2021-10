NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AB Inbev vor Zahlen von 48 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Celine Pannuti reduzierte in einer Vorschau auf den Quartalsbericht Ende Oktober ihre Schätzungen für den Brauereikonzern wegen negativer Währungseffekte und höherer Kosten. Zudem verlangsame sich das Umsatzwachstum, wodurch der Margendruck steige, schrieb die Expertin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 22:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

AB INBEV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de