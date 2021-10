Für Nintendo und Cathie Wood ist das Spiel fast vorbei. Denn die Star-Investorin hat in den letzten Wochen nahezu ihre gesamte Beteiligung an dem japanischen Videospielhersteller abgestoßen. Der Verkauf des ARK Innovation ETF sorgte dafür, dass die Abwärtsdynamik der Aktie an Fahrt aufgenommen hat. Nun steht das Papier vor einer wichtigen charttechnischen Hürde.Cathie Wood hat seit Juli Nintendo-Aktien abgestoßen und hält nur noch einen vernachlässigbaren Anteil von 1.500 ADRs. Diese entsprechen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...