In den USA ist VOLTA eine Hoffnungs-Aktie im Bereich der Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Auch hier wurde der Weg über eine SPAC gewählt, um an die Börse zu gelangen. Trotz positiver Analystenmeinungen bzw. verhältnismäßig attraktiver Kursziele (11 $) notiert die VOLTA-Aktie um 8 $, allein gestern - 10,3 %.



Erst vor einem Monat war ein Hoch bei 14,34 $ markiert worden. In mancher US-Datenbank wird noch das Februar-Hoch bei 18,33 $ ausgewiesen, dies war der Höhepunkt der SPAC-Spekulation auf die spätere Fusion mit VOLTA. Das Abschneiden dieser Kurs-Vergangenheit vom sichtbaren Chart entspricht sicherlich den rechtlichen Bestimmungen, aber nicht den Erfordernissen einer fortlaufenden Transparenz.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



