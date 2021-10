Doré Copper Mining hat eine neue Resource für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt und das Kupfervorkommen um 107 Prozent erhöht. Nun steht die Vorlage einer PEA im Fokus, um den nächsten Schritt Richtung Minenbau zu machen!

Doré Copper Mining: Ressource auf Corner Bay verdoppelt!

Doré Copper Mining (0,72 CAD | 0,48 Euro; CA25821T100) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung nach dem anerkannten Standard NI 43-101 für sein Flaggschiffprojekt Corner Bay vorgelegt. Demnach konnte das Unternehmen den Kupfergehalt um satte 107 Prozent steigern, also mehr als verdoppeln. Konkret umfasst die Ressource nun 2,66 Mio. Tonnen Erz mit einem Kupfergehalt von 2,68 Prozent sowie 0,26 g/t Gold in der Kategorie "indicated" sowie 4,54 Mio. Tonnen mit 3,2 Prozent Kupfer sowie 0,27 g/t Gold in der Kategorie "inferred". Umgerechnet entspricht das 157 Mio. Pfund Kupferäquivalent (indicated) bzw. 320 Mio. Pfund Kupferäquivalent (inferred). Das sind Mengen, mit denen man eine Kupfer-Gold-Mine betreiben kann. Dabei kann ...

