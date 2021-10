DJ Scholz: Haben Auftrag, Regierung zustande zu bringen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat das Angebot von Gesprächen mit Grünen und FDP am Donnerstag über die Bildung einer Ampelkoalition angenommen und den Willen zur Bildung eines solchen Dreierbündnisses betont. "Die Bürgerinnen und Bürger haben uns einen Auftrag gegeben, eine Regierung zusammen zustande zu bringen", sagte Scholz bei einem Statement in der SPD-Parteizentrale in Berlin. Auch die aktuellen Umfragen zeigten immer wieder, dass dies der Wille der Bevölkerung sei. "Es ist jetzt an uns, das auch umzusetzen", betonte er.

Scholz erklärte, die bilateralen Gespräche habe die SPD "sehr konstruktiv gefunden", und zeigte sich "sehr dankbar für die sehr professionelle und ernsthafte Art und Weise", wie Grüne und FDP eine Regierungsbildung bisher vorangetrieben hätten. Es gehe um eine Regierung, die "den Fortschritt in Deutschland zustande bringen", die wirtschaftliche und industrielle Modernisierung in Angriff nehmen, den Klimawandel schnell aufhalten und für mehr gesellschaftlichen Respekt sorgen wolle. "Das ist das, was wir nun miteinander bereden werden", kündigte er an. "Alle Parteien haben solche Zielsetzungen, die da zusammenkommen, und morgen geht es dann los."

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken zeigte sich bei dem Statement "sehr zuversichtlich, dass wir einen gemeinsamen Pfad finden werden". Sie nehme eine starke Zuversicht und Hoffnung wahr, die in ein solches Bündnis gesetzt würden. "Ich bin überzeugt davon, dass es uns gelingen wird, einen neuen Aufbruch gemeinsam zu wagen", sagte sie. SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans erklärte, Grüne und FDP hätten "eine gute Entscheidung getroffen". Man habe mit ihnen gute Vorgespräche geführt. "Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Vorstellung davon, wie dieses Land gut in die Zukunft kommen kann", hob er hervor. "Da gibt es eine Menge zu klären, aber die Zielrichtung stimmt."

