Nach der Bundestagswahl läuft alles wohl alles auf eine Regierungsbeteiligung von Grünen und FDP hinaus. Dabei stehen Themen wie Klimaschutz oder Investitionen in die Infrastruktur im Vordergrund. Aber auch in anderen Bereichen besteht ein deutlicher Nachholbedarf. So in Deutschland ist die staatlich geförderte private Altersvorsorge mit der Riester-Rente ein echtes Trauerspiel. Schweden zeigt dagegen mit seiner Aktienrente, wie es der Staat besser machen kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...