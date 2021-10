Die Booking Holding Inc. ist ein US-amerikanisches Unternehmen und betreibt international namhafte online-Reiseportale. Damit profitiert die Company von weiteren Lockerungen im weltweiten Reiseverkehr nach der Corona-Pandemie. Was jetzt noch in den Papieren steckt, welche Strategie überzeugt und wie Anleger dabei sein können. Von Manfred RiesWas für eine Kursstärke! Und das in diesen turbulenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...