Plug Power steigt in den asiatischen Wasserstoffmarkt ein. Hierzu gründet der US-Brennstoffzellenhersteller mit der SK Group ein Joint Venture, um bis 2024 eine Gigafactory mit einer Massenkapazität in Südkorea zu errichten. Dadurch soll mit einem bekannten Partner der Ausbau der Wasserstoffwirtschaft in Asien vorangetrieben werden.Die Gigafactory soll inländische und bestimmte überseeische Märkte in Asien beliefern, teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Außerdem wird beabsichtigt, den von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...