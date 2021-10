Rasche Entwicklung von Schlüsselreagenzien zum Nachweis von Mutationen bringt weitere Erleichterungen bei wichtigen Untersuchungs- und Überwachungsmaßnahmen

SpeeDx Pty. Ltd., ein Entwickler innovativer molekulardiagnostischer Lösungen, hat seine Produktlinie von Forschungsreagenzien für die COVID-19-Variantenanalyse nochmals erweitert. Sie deckt nun auch eine charakteristische Schlüsselmutation ab, die mit der unter Beobachtung stehenden Variante (Variant of Interest, VOI) Lambda von SARS-CoV-2 verbunden ist. Die Produktlinie PlexPrime für die SARS-CoV-2-Genotypisierung*, die seit ihrer Markteinführung im Juli schnell erweitert wurde, basiert auf dem einzigartigen universellen Substratansatz und der patentierten Multiplexing-Technologie des Unternehmens. Diese Produkte können unabhängig voneinander oder in Kombination verwendet werden und unterstützen die Laboruntersuchungs- und Überwachungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den wichtigsten SARS-CoV-2-Varianten, die unter Beobachtung stehen oder besorgniserregend sind.

PlexPrime SARS-CoV-2 L452Q Lambda* is a single well mix designed to detect the L452Q spike mutation of SARS-CoV-2 found in the C.37 variant of interest (Lambda)1, in addition to an RdRp gene target of SARS-CoV-2. This reagent is the third product in the PlexPrime SARS-CoV-2 Genotyping portfolio and can be used as a stand-alone reflex or combined with PlexPrime SARS-CoV-2 Alpha/Beta/Gamma+, and/or the PlexPrimeP681R Delta reagents. (Photo: Business Wire)