NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volvo B auf "Overweight" mit einem Kursziel von 235 schwedische Kronen belassen. Die Elektrifizierung bei Lkws in Europa beschleunige sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit Blick auf einen neuen Auftrag für den schwedischen Hersteller. Rund 40 Prozent der mehreren hundert Lkw-Neuregistrierungen über 16 Tonnen in diesem Jahr kämen von Volvo./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 08:26 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

VOLVO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de