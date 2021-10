Unterföhring (ots) -- Teil der weitreichenden Partnerschaft zwischen Sky Deutschland und der Deutschen Telekom- MagentaTV-Kunden erhalten einfachen Zugang zum beliebten Streaming-Dienst Sky Ticket mit Top-Serien, aktuellen Blockbuster-Filmen und erstklassigem Live-Sport- Ab morgen ist Sky Ticket auf dem MagentaTV Stick verfügbar, Integration auf Media Receiver und TV Box folgt zu einem späteren ZeitpunktUnterföhring, 6. Oktober 2021 - Sky Deutschland und die Deutsche Telekom gehen den nächsten Schritt in ihrer langjährigen Partnerschaft und erleichtern MagentaTV-Kunden den Zugang zum beliebten Streaming-Dienst Sky Ticket. Ab morgen können MagentaTV-Stick-Kunden die Sky Ticket App einfach auf ihrem Gerät finden und starten. Die Verfügbarkeit der Sky Ticket App für den Telekom Media Receiver und die MagentaTV Box folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Zudem können MagentaTV-Kunden das Streaming-Angebot künftig bequem direkt über MagentaTV buchen und an einem Ort und auf einer Rechnung genießen.Durch die Integration von Sky Ticket in das MagentaTV-Angebot der Telekom haben MagentaTV-Kunden über den TV Stick einfachen Zugriff auf preisgekrönte Serien wie Sky Originals, Produktionen von HBO und Showtime, aktuelle Kinohits, beliebte Inhalte für Familien und den besten Live-Sport. Dazu gehören alle Top-Spiele der Bundesliga an Samstagen, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und mit Beginn der neuen Saison auch die National Hockey League (NHL).Über Sky Ticket:Der Streamingdienst Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für Sky Ticket benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig.Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, Sky Ticket bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport.Apropos Sport: Mit Sky Ticket erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel-1-Rennen, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League, sowie das Beste aus Tennis und Golf.Film- und Serienfans streamen mit Sky Ticket jederzeit ohne Vertragsbindung mehr als 1.000 Filme, Blockbuster-Serien von HBO und TNT sowie preisgekrönte Sky Originals.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Patricia Navarijo GomezBilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5039749