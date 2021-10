Straubing (ots) -



Laut Verfassungsschutzbericht stiegen 2020 antisemitische Delikte um 15,7 Prozent an, das Personenpotenzial im rechtsextremen Spektrum wuchs demnach um 3,8 Prozent auf 33.300 Menschen an. Rund 13.300 von ihnen - knapp 40 Prozent - schätzt der Verfassungsschutz als "gewalttätig, gewaltbereit, gewaltunterstützend oder gewaltbefürwortend" ein. Um diesen Trend zu brechen, muss noch mehr auf präventive Maßnahmen gesetzt werden - vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Deshalb muss sich endlich etwas bewegen in der deutschen Bildungspolitik.



