Maxhütte-Haidhof (ots) -Engagement für lokale Sportvereine - Marlene Lufen an Netto-KasseRegionale Netto-Spendenaktion: An Kassen und Pfandautomaten für Vereine vor Ort spenden- Engagement: Moderatorin Marlene Lufen motiviert ehrenamtlich zum Spenden- Kasseneinsatz: Am 6. Oktober in einer Kölner Netto-Filiale- Netto-Spendenaktion: Einsatz für regionale SportvereineMit seiner regionalen Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" ermöglicht Netto Marken-Discount seinen Kundinnen und Kunden, sechs Wochen Sportvereine aus ihrer Umgebung bei jedem Einkauf zu unterstützen. Prominente Unterstützung gab es dafür von Moderatorin Marlene Lufen: Mit ihrem ehrenamtlichen Kasseneinsatz in Köln machte sie auf die regionale Netto-Spendeninitiative aufmerksam. Die Kassen- und Pfandspenden in den 4.260 Netto-Filialen gehen vom 4. Oktober bis zum 13. November 2021 komplett an die Sportvereine der jeweiligen Regionen. Damit engagiert sich der Lebensmittelhändler gemeinsam mit seinen Kundinnen und Kunden aktiv für Vereine vor Ort.Insgesamt nehmen 1.685 Sportvereine an der Netto-Spendenaktion teil. Im sechswöchigen Aktionszeitraum erhalten die ausgewählten Vereine die Kundenspenden der nächstgelegenen Filiale/n. Der PLZ-Filter unter netto-online.de/vereinsspende bietet eine Übersicht, in welcher/welchen Filiale/n die jeweiligen Sportvereine unterstützt werden. "Mit unserer regionalen Spendenausrichtung ermöglichen wir regionalen Sportvereinen, ihr Engagement vor Ort zu stärken. Gleichzeitig geben wir unseren Kundinnen und Kunden die Chance, sich aktiv für ihre Region einzusetzen", sagt Christina Stylianou, Leiterin der Netto-Unternehmenskommunikation.Auch Moderatorin Marlene Lufen engagiert sich als Schirmherrin für einen regionalen Sportverein, die integrativen Sport-Gruppen des Turnverein Schiefbahn, und ist überzeugt von der Netto-Spendenaktion: "Ich freue mich sehr, dass Netto mit dieser Spendenaktion den Fokus auf regionale Sportvereine setzt und dass ich Teil dieser Aktion sein darf. Sportvereine sind gerade für Kinder und Jugendliche eine Art zweites Zuhause. Für ihre Entwicklung ist der Sport und das Gemeinschaftsgefühl sehr wichtig." Die Moderatorin setzte sich am 6. Oktober an eine Kölner Netto-Kasse und machte mit diesem ehrenamtlichen Kasseneinsatz auf die Spendenmöglichkeit für regionale Sportvereine aufmerksam.Die Netto-SpendeninitiativeMit den beiden Wörtern "Einfach aufrunden" können Kundinnen und Kunden an allen Netto-Kassen ihren Einkaufsbetrag auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufrunden; zusätzlich gibt es in über 3.800 Filialen die Möglichkeit, das Flaschenpfand zu spenden. Diese Kundenspenden gehen ganzjährig an wechselnde Spendenpartner und ab dem 4. Oktober 2021 erstmals sechs Wochen lang an regionale Sportvereine. Eine regionale Ausrichtung seiner Spendeninitiative hat Netto bereits mit ausgewählten Filialen in Süddeutschland im letzten Jahr getestet: Aufgrund der sehr positiven Kundenresonanz auf die lokalen süddeutschen Spendenpartner, setzt Netto aktuell die regionale Spendenausrichtung in allen bundeweit über 4.260 Filialen um.Informationen zur regionalen Spendenaktion "Bring dich ein für deinen Verein" gibt es unter: https://www.netto-online.de/vereinsspende/vereinsspende.html