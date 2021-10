DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH bis DONNERSTAG: In China bleiben die Börsen im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 4.012,65 -1,30% +12,95% Stoxx50 3.483,17 -0,82% +12,06% DAX 14.973,33 -1,46% +9,14% FTSE 6.995,87 -1,15% +9,54% CAC 6.493,12 -1,26% +16,96% DJIA 33.995,16 -0,93% +11,07% S&P-500 4.310,07 -0,82% +14,75% Nasdaq-Comp. 14.358,30 -0,52% +11,41% Nasdaq-100 14.608,63 -0,45% +13,35% Nikkei-225 27.528,87 -1,05% +0,31% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 169,66 -2

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 77,30 78,93 -2,1% -1,63 +61,6% Brent/ICE 80,86 82,56 -2,1% -1,70 +59,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.762,11 1.760,23 +0,1% +1,89 -7,2% Silber (Spot) 22,53 22,63 -0,4% -0,10 -14,7% Platin (Spot) 981,00 965,58 +1,6% +15,43 -8,4% Kupfer-Future 4,15 4,19 -1,0% -0,04 +17,7%

Die Ölpreise kommen nach dem kräftigen Anstieg der vergangenen Tage nun deutlicher zurück. Sie erhalten einen Dämpfer von den überraschend gestiegenen US-Ölvorräten.

FINANZMARKT USA

Schwächer Zinsspekulationen und Konjunktursorgen drücken zur Wochenmitte die US-Börsen deutlich ins Minus. Angesichts der kräftig gestiegenen Energiepreise rüsteten sich Anleger für eine deutlich höhere Inflation, erklären Marktteilnehmer die Bewegungen an den Märkten. Der zuletzt zu beobachtende rasante Preisauftrieb bei Öl und Gas schüre neben Zinserhöhungsängsten Befürchtungen, dass die Erholung der Weltwirtschaft von ihrer pandemiebedingten Schwäche abgewürgt werden könnte. Der überraschend starke ADP-Arbeitsmarktbericht vermag das Blatt an den Börsen nicht zu wenden. Das hohe Niveau der Ölpreise macht vor allem den Aktien der Fluggesellschaften zu schaffen, die höhere Treibstoffkosten fürchten. American Airlines fallen um 4,8 Prozent und Delta Air Lines um 2,7 Prozent. Im dem negativen Umfeld ragen Palantir Technologies mit einem Kursplus um 2,3 Prozent heraus. Das Unternehmen hat einen Auftrag der US-Streitkräfte erhalten.

Am Anleihemarkt kommen die Renditen am langen Ende wieder etwas zurück. Die Zehnjahresrendite sinkt um gut 1 Basispunkt auf 1,51 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Steigende Energiepreise, speziell der rasante Anstieg der Gaspreise, lasteten auf den Kursen. Aussagen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über höhere Lieferungen nach Europa ließen die Preise im Tagesverlauf jedoch fallen, was dann auch für etwas Entspannung an den Börsen sorgte. Gleichwohl schlossen alle Sektoren im Minus. Vergleichsweise gut hielten sich Bankenwerte, die von steigenden Zinsen profitieren dürften, aber auch defensive Sektoren wie Nahrungsmittel und Gesundheit. Mit einem Minus von 2,6 Prozent gehörte der Sektor der Reise- und Freizeitwerte zu den größten Verlierern. Nach einer Gewinnwarnung brachen Teamviewer um rund 25 Prozent ein. Deutsche Telekom verloren 5,4 Prozent. Laut Marktteilnehmern platzierte Goldman Sachs 90 Millionen T-Aktien aus dem Deal mit Softbank im Gesamtwert von gut 1,5 Milliarden Euro. Bayer legten gegen den Gesamtmarkt um 0,4 Prozent zu. Hier stützte ein gewonnener Glyphosat-Prozess in den USA. Tesco sprangen um fast 6 Prozent nach oben. Die britische Supermarktkette hat nicht nur die Prognosen erhöht, sondern versüßt das Ganze noch mit einem Aktienrückkaufprogramm.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:20 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1546 -0,4% 1,1582 1,1609 -5,5% EUR/JPY 128,58 -0,5% 129,41 129,38 +2,0% EUR/CHF 1,0714 -0,5% 1,0763 1,0761 -0,9% EUR/GBP 0,8512 +0,0% 0,8510 0,8510 -4,7% USD/JPY 111,35 -0,1% 111,74 111,43 +7,8% GBP/USD 1,3564 -0,4% 1,3608 1,3642 -0,7% USD/CNH (Offshore) 6,4606 +0,2% 6,4523 6,4452 -0,7% Bitcoin BTC/USD 54.653,76 +5,6% 51.606,26 50.036,26 +88,1%

Der Dollar profitiert angesichts der konjunkturellen Unsicherheit einerseits von seinem Ruf als sicherer Hafen, andererseits stützen Zinserhöhungsspekulationen die US-Währung. Der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Gute Vorgaben von der Wall Street haben am Mittwoch an den ostasiatischen Aktienmärkten nur zu Beginn des Handels gewirkt. Auf breiter Front drehten die Indizes dann im Handelsverlauf nach unten ab, wobei die Belastungsfaktoren die altbekannten waren: hohe Inflation weltweit, steigende Marktzinsen und Sorgen um eine abnehmende Wirtschaftsdynamik. Dazu passend wurden aus Südkorea für September höhere Verbraucherpreise als erwartet vermeldet, und in Neuseeland erhöhte die Notenbank den Leitzins von einem Rekordtief und stellte weitere Erhöhungen für das nächste Jahr in Aussicht, um die Inflation zu zügeln. Derweil erreichten wie zuvor bereits in den USA auch die Renditen japanischer Anleihen das höchste Niveau seit Juni, wenn auch auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Zugleich schwelte die Unsicherheit über die Entwicklung im chinesischen Immobiliensektor weiter. Die Aktien von China Evergrande waren ebenso weiter ausgesetzt wie die von Hopson - das Unternehmen ist offenbar im Begriff, Teile von Evergrande zu erwerben - und dem kleineren Immobilienunternehmen Fantasia, das zuletzt Anleihen nicht fristgerecht zurückzahlte. In Hongkong verringerten Immobilientitel im Verlauf ihre teils stärkeren Anfangsverluste, während Ölaktien durchweg gesucht waren angesichts der stark gestiegenen Energiepreise. Country Garden lagen zuletzt knapp behauptet, China Overseas Land & Investment verloren 1,7 Prozent und Longfor Group gewannen 0,7 Prozent. Petrochina stiegen um 4,0 Prozent und CNOOC 2,3 Prozent. In Tokio ging es für Softbank um gut 2 Prozent nach unten. Einem Bloomberg-Bericht zufolge hat sich der Telekommunikations- und Medienkonzern bereits nach kurzer Zeit wieder von fast der Hälfte seines Anteils an der Deutschen Telekom getrennt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

BMW beteiligt sich an US-Lithium-Spezialist

Angesichts der steigenden Nachfrage nach Elektroautos investiert BMW in das Lithium-Start-Up Lilac Solutions. Das US-Unternehmen habe eine Technologie entwickelt und patentieren lassen, die mittels eines Ionentauschers den Abbau von Lithium aus der Sole von Salzwasserablagerungen hinsichtlich Effizienz, Kosten und Nachhaltigkeit deutlich verbessern soll, teilte der Münchener Premiumautokonzern mit.

Adler Group weist Vorwürfe von Shortseller Perring zurück

Der Immobilienkonzern Adler Group hat auf die Vorwürfe von Viceroy Research reagiert. Der Bericht des Analysehauses, hinter dem der als Shortseller tätige Investor Fraser Perring steht, enthalte Unterstellungen, die Adler "auf das Schärfste" zurückweist, so der Konzern. Die Aktie ging nach Bekanntwerden der Anschuldigungen auf Talfahrt und schloss knapp 26 Prozent im Minus.

Dr. Hönle dämpft Ausblick für Geschäftsjahr 2020/21

Der UV-Technologiespezialist Dr. Hönle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient als angenommen. Wegen des Umzugs in ein neues Firmengebäude sei im vierten Quartal weniger produziert und ausgeliefert worden als geplant, teilte das Unternehmen mit. Zudem sei es zu Terminverschiebungen wegen langen Lieferzeiten bei Elektronikkomponenten, mechanischen Bauteilen und stellenweise auch Rohstoffen gekommen.

Lufthansa erlöst bei Kapitalerhöhung 2,162 Milliarden Euro

Die Deutsche Lufthansa hat ihre Kapitalerhöhung final abgeschlossen und gut 2,16 Milliarden Euro bei Investoren eingesammelt. Bisher nicht abgerufene neue Aktien aus der Kapitalmaßnahme wurden bei institutionellen Anlegern platziert, wie die Fluggesellschaft mitteilte.

Teamviewer senkt Jahresprognose nach verhaltenem Quartal

Der Softwareanbieter Teamviewer hat den Jahresausblick nach einem schwächer als erwartet ausgefallenen Quartal gesenkt. Sowohl die Prognose für den Umsatz als auch für die Billings und die EBITDA-Marge wurde teils deutlich reduziert. Die Aktie des Unternehmens bricht in Reaktion auf die Warnung um knapp 12 Prozent ein.

Telefonica erwägt Glasfasernetz-Verkauf in Spanien - Agentur

Telefonica erwägt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg den Verkauf eines Teils seines Glasfasernetzes in Spanien. Bei dem Deal könnte die Sparte mit 15 Milliarden Euro bewertet werden, heißt es in dem Bericht, der sich auf nicht näher bezeichnete Quellen stützt.

EQT-Offerte für Zooplus läuft bis 3. November - Markt erwartet mehr

Im Rennen um den Onlinehändler Zooplus können die Anteilseigner ihre Aktien ab sofort auch dem Übernahmevehikel des schwedischen Beteiligungsunternehmens EQT andienen. Nach Freigabe der Angebotsunterlage durch die Finanzaufsicht Bafin läuft deren Angebotsfrist nun bis einschließlich 3. November.

