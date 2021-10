Die führende globale Plattform für Lieferkettentransparenz kann eine signifikante Dynamik in der Region EMEA beobachten und stellt im Rahmen ihrer aggressiven Wachstumsstrategie in der Region den Branchenveteranen Marc Boileau ein

Marc Boileau tritt FourKites, der weltweit führenden Plattform für Lieferkettentransparenz in Echtzeit, als Senior Vice President für Vertrieb und Speditionsbetrieb für die Region EMEA bei. Boileau wird die Erweiterung des Unternehmens in Europa beschleunigen. Er bringt Erfahrung aus seinen langjährigen Tätigkeiten im Bereich Lieferkette sowie eine aggressive Strategie für den Aufbau von Partnerschaften mit Speditionen und Transportunternehmen mit. Vor FourKites hatte Marc Führungs- und kaufmännische Rollen bei Unternehmen für Lieferkettentransparenz wie project44 und Transporean inne.

"Ich freue mich sehr, dass ich Teil des Teams von FourKites werde", sagt Boileau. "FourKites hat die größten globalen Marken auf seiner Plattform und betreibt das größte Datennetzwerk der Branche. Das Unternehmen bringt beispiellose Innovationen auf den Weg und sorgt für ein wirklich globales Erlebnis von End-to-End-Transparenz. Eine meiner Hauptprioritäten ist der Ausbau unseres Netzwerks von Transportunternehmen einschließlich kleiner und mittelgroßer. So soll sichergestellt werden, dass der Wert, den diese bekommen, auch dem Wert entspricht, den sie liefern. Sie sind wirklich die stillen Helden unseres Ökosystems."

"Bei FourKites investieren wir in diesem Jahr mehr als 45 Millionen Euro in unsere Expansion in Europa, sowohl durch organisches Wachstum als auch durch Akquisitionen. Der Beitritt von Marc ist nun der neueste Meilenstein in dieser Strategie", sagt Mathew Elenjickal, Gründer und CEO von FourKites. "Er passt hervorragend ins Team, und seine umfassenden Kenntnisse der Branche werden dazu beitragen, dass unsere Präsenz in Europa eine neue Ebene erreicht."

Während die Pandemie und eine noch nicht dagewesene Serie von Disruptionen die globalen Lieferketten weiterhin vor Herausforderungen stellen einschließlich einer europäischen Energiekrise, Lebensmittelknappheiten und Arbeitskräftemangel -, wenden sich europäische und multinationale Unternehmen weiterhin an FourKites, um Waren vom Ursprung bis zum Zielort zu verfolgen, so dass Kosten gesenkt, das Kundenerlebnis verbessert und die geschäftliche Agilität maximiert werden können.

In den letzten 12 Monaten konnte das Unternehmen Folgendes beobachten:

Wachstum der Lieferungen in die Region EMEA um 148 %, einschließlich bisher über 850 Millionen nachverfolgter Meilen im Jahr 2021

Eine fast 100 %ige Zunahme der Anzahl neuer oder bisheriger Kunden von FourKites, die beginnen, Ladungen in die Region EMEA nachzuverfolgen

Ein Wachstum um mehr als 35 der Anzahl der Transportunternehmen, die Ladungen in Europa nachverfolgen

Ein 2,5-faches Wachstum des monatlichen Volumens des Teilladungsverkehrs in Europa

Über FourKites

FourKites ist eine weltweit führende Plattform für Lieferkettentransparenz, welche die Sichtbarkeit über den Transport hinaus auf das Gelände, die Lager, die Geschäfte und darüber hinaus erweitert. FourKites verfolgt täglich mehr als zwei Millionen Sendungen über Straße, Schiene, See, Luft, Paket und Kurier und ist in 176 Ländern aktiv. FourKites kombiniert Echtzeitdaten und leistungsstarkes maschinelles Lernen, um Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer durchgängigen Lieferketten zu unterstützen. Mehr als 620 der weltweit bekanntesten Marken darunter 9 der 10 größten Hersteller von Verbrauchsgütern und 18 der 20 größten Lebensmittel- und Getränkehersteller verlassen sich auf FourKites, um ihr Geschäft zu transformieren und agilere, effizientere und nachhaltigere Lieferketten zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fourkites.com/.

