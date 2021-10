Die Bank of America hat intensive Forschungen zu Kryptowährungen gestartet und betont dabei vor allem, dass der Kryptomarkt mittlerweile zu groß sei, um diesen zu ignorieren. Kryptowährungen sind trotz des Nischen-Daseins längst in vielen Bereichen der Welt angekommen. Spätestens seit dem 7. September, dem Datum der Einführung des Bitcoins als gesetzliches Zahlungsmittel in El Salvador, haben alle großen Banken und Staaten den Bitcoin auf dem Schirm. Mehr zum Thema Krypto-News im Überblick: Der tägliche Newsblog rund um Bitcoin und Co. ...

