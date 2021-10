Äpfel: Die dominierenden einheimischen Abladungen gewannen nochmals an Kraft, denn die Präsenz verschiedener Sorten intensivierte sich. So spielten beispielsweise Boskoop und Rubinette eine stärkere Rolle als zuvor. Elstar und Jonagold herrschten derweil vor. Delbarestivale und Cox Orange verloren zwar an Bedeutung, ließen sich in der Regel aber dennoch flott unterbringen....

