In Posieux ist der Spatenstich für den Agroscope-Laborneubau erfolgt. Das Gebäude wird mit den neuesten Technologien für die Forschung in der Land- und Ernährungswirtschaft ausgestattet. Die Übergabe durch den Kanton Freiburg an Agroscope ist für Ende 2024 geplant. Photo: Agroscope, Johann Marmy Der Standort Posieux (FR) wird in den nächsten Jahren zum...

Den vollständigen Artikel lesen ...