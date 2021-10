Elon Musk versucht sich in China an Schadensbegrenzung, nachdem das Image seines E-Autobauers Tesla dort in der jüngsten Vergangenheit einige Kratzer bekommen hat. Der Tesla-Chef zeigte sich auf zwei virtuellen Konferenzen voll des Lobes für das Land, die Regulierungen und die chinesische Konkurrenz. Außerdem kündigte er weitere Investitionen im Reich der Mitte an.? Tesla zuletzt mit Imageproblemen in China? Elon Musk auf virtuellen Konferenzen mit Charme-Offensive und viel Lob für China? ...

