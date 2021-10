EQS Group-News: SoftwareONE Holding AG / Schlagwort(e): Konferenz

SoftwareONE veranstaltet am 20. Oktober 2021 einen virtuellen Capital Markets Day



07.10.2021 / 07:00



Medienmitteilung

SoftwareONE veranstaltet am 20. Oktober 2021 einen virtuellen Capital Markets Day Stans, Schweiz I 7. Oktober 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software und Cloud-Technologielösungen, freut sich Analysten, Investoren, und Finanzmedien am Mittwoch, den 20. Oktober 2021 um 14:00 Uhr bis circa 17:30 Uhr MEZ zur Teilnahme an einem virtuellen Capital Markets Day einladen zu dürfen. In einem Live-Webcast, der um 14:00 MEZ beginnt, werden CEO Dieter Schlosser und andere Mitglieder der Geschäftsleitung Einblicke in die Wachstumsstrategie, die Geschäftsbereiche und die finanzielle Performance des Unternehmens geben. Rodolfo J. Savitzky, neuer CFO von SoftwareONE ab Januar 2022, wird ebenfalls teilnehmen. Die Präsentationen werden in englischer Sprache gehalten, gefolgt von Fragen & Antworten. Um am Live-Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter SOFTWAREONE CAPITAL MARKETS DAY Bitte nutzen Sie folgende Einwahldaten, um aktiv an der Fragerunde teilzunehmen.

Schweiz +41 445807145

Deutschland +49 6922222625

Vereinigtes Königreich +44 8444819752

Vereinigte Staaten +1 6467413167

Andere internationale Telefonnummern sind hier abrufbar.

PIN Eingabe: 8378824# Die Präsentationen werden nach der Live-Veranstaltung als On-Demand Version auf SoftwareONE Capital Markets Day 2021 zur Verfügung stehen. Agenda (in englischer Sprache) Welcome and Introduction Dieter Schlosser, Chief Executive Officer Market and Strategy Update Alex Alexandrov, Chief Operating Officer People, Culture & Sustainability Dieter Schlosser, Chief Executive Officer Coffee Break Growth and Digitization of Software & Cloud Neil Lomax, President of Sales Building the Next-Generation Solutions & Services Leader Bernd Schlotter, President of Services Financial Performance Hans Grüter, Chief Financial Officer Q&A Session All presenters Closing Remarks Dieter Schlosser, Chief Executive Officer Wir freuen uns, Sie an unserem Capital Markets Day 2021 begrüssen zu dürfen! KONTAKT Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com Sydne Saccone, Media Relations

Tel. +41 44 832 82 53, sydne.saccone@softwareone.com ÜBER SOFTWAREONE SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit Kompetenzen entlang der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht SoftwareONE es Unternehmen, ihre kommerziellen, technologischen und digitalen Strategien ganzheitlich zu entwickeln und umzusetzen. SoftwareONE unterstützt Unternehmen bei der Modernisierung von Anwendungen und der Migration geschäftskritischer Workloads in Public Clouds und verwaltet und optimiert gleichzeitig die zugehörigen Software- und Cloud-Bestände sowie deren Lizenzierung. Die Angebote von SoftwareONE sind über die eigenentwickelte digitale Plattform PyraCloud verbunden, die Kunden datenbasierte Informationen zur Verfügung stellt. Mit rund 8'300 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65'000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7'500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen finden Sie unter SoftwareONE.com. SoftwareONE Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Diese Pressemitteilung kann bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" in Bezug auf das Geschäft, die Entwicklung und die wirtschaftliche Leistung der Gruppe enthalten. Diese Aussagen können einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, wie zum Beispiel höhere Gewalt, Wettbewerbsentwicklung, gesetzgeberische sowie regulatorische Entwicklungen, globale, makroökonomische und politische Trends, die Fähigkeit Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, Wechselkursschwankungen und allgemeine Finanzmarktbedingungen, Änderungen des Rechnungsstandards oder der Rechnungsrichtlinien, Verzögerung/ Verhinderung Genehmigungen von Behörden einzuholen, technische Entwicklungen, Rechtsstreitigkeiten oder nachteilige Berichterstattung. All diese Punkte können dazu führen, das die tatsächliche Entwicklung und die Ergebnisse erheblich von den Aussagen dieser Pressemitteilung abweichen. SoftwareONE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu ändern.

