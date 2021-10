Die Ergebnisse der Kapitalerhöhung der Lufthansa sind gestern veröffentlicht. Demnach hat sich die in der Corona-Krise mit Steuermilliarden gestützte Airline erfolgreich frisches Geld am Markt besorgt und so die Weichen für einen Ausstieg des deutschen Staates gestellt. Im Rahmen der am 19. September angekündigten Kapitalerhöhung seien brutto 2,162 Milliarden Euro erlöst worden. Das Geld will die Lufthansa nach früheren Angaben zur Rückzahlung staatlicher Hilfen einsetzen.Der deutsche Staat hält ...

Den vollständigen Artikel lesen ...