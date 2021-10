DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

FACEBOOK - Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) will angesichts der Berichte über fragwürdige Geschäftspraktiken die Zügel bei Facebook "stramm" anziehen. "Die jüngsten Enthüllungen um Facebook belegen, wie dringend wir in Europa eine starke und wirkungsvolle Regulierung sozialer Netzwerke brauchen", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "In einem geeinten Europa betrifft es uns alle, wenn soziale Netzwerke mit ihren Algorithmen Hass und Hetze verstärken sowie politische und gesellschaftliche Fehlentwicklungen fördern." (RND)

CELONIS - Das wertvollste deutsche Start-up Celonis arbeitet mit dem US-Unternehmen Service Now zusammen, das von Ex-SAP-Chef Bill McDermott geführt wird. Die beiden Unternehmen wollen gemeinsame Produkte entwickeln, gegenseitig ihre Dienste verkaufen und beim Marketing kooperieren. Konkret geht es darum, Unternehmenskunden zunächst die Analyse ihrer Geschäftsprozesse zu ermöglichen und sie durch digitale und automatisierte Prozesse zu verbessern. (Handelsblatt)

DERMAPHARM - Fast genau vor einem Jahr stieg die Arzneimittelfirma Dermapharm als Partner des Mainzer Unternehmens Biontech in die Produktion des mRNA-Impfstoffs Comirnaty ein. In den ersten drei Monaten bis zum Jahresende 2020 produzierte Dermapharm etwa 17 Millionen Dosen. Mittlerweile stellt Dermapharm Kapazitäten bereit, um im kommenden Jahr bis zu 500 Millionen Dosen herzustellen. (Handelsblatt)

BOEHRINGER - Der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim konzentriert sich verstärkt auf Biotechnik. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen nach vier Jahren Bauzeit eine neue Biotechanlage in Wien in Betrieb genommen. Das Unternehmen hat am Standort Wien-Meidling über 700 Millionen Euro investiert. Damit ist es die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Boehringer Ingelheim. (FAZ)

AMAZON - Die Livestreaming-Plattform Twitch von Amazon ist von einem massiven Datenleck betroffen, bei dem der Quellcode, die Einkommen seiner größten Stars und andere sensitive Informationen offengelegt wurden. Ein Hacker schrieb im Hacker-Forum 4chan, hierbei handele es sich nur "Teil Eins". (Financial Times)

AMAZON - Amazon ist in diesem Jahr in den USA in Genuss von Steuervergünstigen von rund 650 Millionen US-Dollar gekommen. Laut Daten der Organisation God Jobs First versuchten US-Bundesstaaten und lokale Behörden auf diese Weise, das Unternehmen zu einer Ausweitung seines Netzwerks in ihrer Region zu bewegen. Bei dieser Zahl handele es sich um eine konservative Schätzung. (Financial Times)

ARC INVESTMENT - Der Asset Manager zieht von New York nach Florida um. Wie vor ihm viele andere Unternehmen sucht es die Wärme des Südens und niedrigere Steuern. Seit der Corona-Pandemie gilt Florida als Wall Street des Südens. Der Staat erhebt keine eigene Einkommenssteuer. In dieser Woche haben bereist Goldman Sachs und Citadel mitgeteilt, dass sie Teile ihrer Operationen hierher verlagern werden. (Financial Times)

GORILLAS - Der Streit bei dem Lieferdienst um höhere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen eskaliert. Nach wilden Streiks in den vergangenen Monaten entlässt die Geschäftsführung 50 daran beteiligte Fahrradkuriere. Die meisten von ihnen sollen Kandidaten für den Betriebsrat gewesen sein. Am Mittwoch kam es deshalb in Berlin zu einer Demonstration. (Süddeutsche Zeitung, Welt)

