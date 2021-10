DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KREDITWIRTSCHAFT - Im Streit um die Zinsen in uralten Prämiensparverträgen zeichnet sich nach dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) von Mittwoch keine rasche Klärung ab. Zwar bestätigte das Gericht weitgehend die Rechtsauffassung der Verbraucherzentralen, so dass die Methodik der Zinsberechnung durch Banken und Sparkassen absehbar keinen Bestand hat. Doch die Festlegung des Referenzzinssatzes, aus dem sich der Vertragszins ergibt, liegt nun wieder bei der Vorinstanz, dem Oberlandesgericht (OLG) Dresden. Damit zieht sich die Musterfeststellungsklage in das nächste Jahr hinein. (Börsen-Zeitung)

LKW-HERSTELLER - Ein nationales Gericht kann ein Unternehmen zu Schadenersatz verurteilen, wenn dessen Muttergesellschaft gegen Wettbewerbsbestimmungen des EU-Rechts verstoßen hat. Diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) ist für Lkw-Hersteller von Bedeutung, die 2016 wegen unerlaubter Preisabsprachen zwischen 1997 und 2011 mit Strafen von 3 Milliarden Euro belegt worden waren. Demnach haftet zum Beispiel auch die wirtschaftlich selbständige Mercedes-Benz Trucks Espana für das wettbewerbswidrige Verhalten ihrer Mutter. (Börsen-Zeitung)

SOLI - Baden-Württembergs Finanzminister und Grünen-Politiker Danyal Bayaz spricht sich für eine Komplettabschaffung des Solidaritätszuschlags aus. "Entweder nimmt die Politik die Unsicherheit eines Bundesverfassungsgerichtsurteils in Kauf, oder sie macht sich jetzt schon Gedanken, wie sie zumindest einen Teil der bisherigen Einnahmen retten kann", sagte Bayaz der Welt. Aus seiner Sicht wäre es "naiv", sich nicht darauf vorzubereiten, dass das Bundesverfassungsgericht den verbliebenen Soli für die oberen 10 Prozent der Einkommensbezieher als verfassungswidrig erklärt. (Welt)

IMPFQUOTE - Die Impfquote in der erwachsenen Bevölkerung ist nach neuen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) höher als bislang angenommen. Derzeit könne "von einer Impfquote in der Erwachsenenbevölkerung von bis zu 84 Prozent mindestens einmal und bis zu 80 Prozent vollständig Geimpfter ausgegangen werden", heißt es in der jüngsten Auswertung des Covid-19 Impfquoten-Monitorings (COVIMO), die den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorab vorlag. Die offiziell dem RKI gemeldeten Zahlen dagegen ergeben bei den Erwachsenen aktuell eine Impfquote von 79,1 Prozent für mindestens einmal Geimpfte und 75,4 Prozent für vollständig Geimpfte. (Funke Mediengruppe)

HALBLEITER - Topökonom Michael Hüther geht davon aus, dass der Mangel an Halbleitern die deutsche Automobilindustrie noch lange weiter ausbremsen wird. "Die Chipkrise wird bis weit ins Jahr 2022 andauern", sagte der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Trotzdem ist Hüther überzeugt, dass die deutsche Wirtschaft Mitte des kommenden Jahres ihr Vorkrisenniveau erreicht haben wird. (Funke Mediengruppe)

FINANZÄMTER - Die Finanzämter haben den Steuerzahlern im vergangenen Jahr rund 42,4 Milliarden Euro an zu viel gezahlter Einkommensteuer rückerstattet. Das geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine schriftliche Frage des FDP-Bundestagsabgeordneten Frank Schäffler hervor, die der Rheinischen Post vorliegt. Von der Gesamtsumme entfielen rund 14,7 Milliarden Euro auf Arbeitnehmer. (Rheinische Post)

CO2-SPEICHER - Ein Bündnis aus Industrie und Klimaschützern fordert von der nächsten Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, kurz CCS). Die CO2-Speicherung sowie die Abscheidung und Nutzung von CO2 (Carbon Capture and Utilization, kurz CCU) seien "zentrale Säulen auf dem Weg der Industrie zur Klimaneutralität", heißt es in einer Erklärung. (Handelsblatt)

CORONA-SCHULDEN - Nach der Berliner Erklärung der Rechnungshöfe von Bund und Ländern fordert der Bund der Steuerzahler einen Schuldenabbau: "Die nächste Bundesregierung steht in der Pflicht, den pandemiebedingten Schuldenzuwachs schnell zu tilgen", sagte Steuerzahler-Präsident Reiner Holznagel. Zuvor hatten die Rechnungshöfe von Bund und Länder an die Politik appelliert, die Schuldenbremse trotz finanzieller Folgen der Covid-19-Pandemie und der Hochwasserkatastrophe einzuhalten. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

