Bristol, England und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und API-gesteuerten Transformation, hat zusammen mit Three Ireland's trusted youth brand, 48, den diesjährigen TM Forum Excellence Award in der Kategorie 'Customer Experience and Trust' gewonnen.Die TM Forum Excellence Awards zeichnen weltweit führende Kommunikationsdienstleister (CSPs) und Lösungsanbieter für herausragende Leistungen bei der digitalen Transformation der Telekommunikationsbranche aus.In diesem Jahr wurden die 95 Einreichungen aus 23 Ländern von einer Jury aus 22 unabhängigen Branchenexperten bewertet. Als neutrale Non-Profit-Organisation stellt das TM Forum sicher, dass die Auszeichnungen unparteiisch sind, wichtige Beispiele für den Erfolg der Branche feiern und wertvolle Peer-Anerkennung bieten.Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives at Torry Harris says, "We are thrilled to receive this recognition. Wir danken dem TM Forum für die Sensibilisierung und für den Austausch von Best Practices aus dem Transformationserfolg von 48 mit CSPs auf der ganzen Welt. Wir sind stolz darauf, mit 48 zusammenzuarbeiten, Irlands erster jugendorientierter, wirklich digitaler Mobilfunkmarke.. Wir halfen bei der Modernisierung und Migration ihrer veralteten IT-Systeme in die Cloud, indem wir die offene digitale Architektur des TM Forums und die offenen APIs nutzten, um so ein neues digitales Erlebnis zu schaffen."Wie die Gewinner der diesjährigen Excellence Awards zeigen, ist durch Innovation, Partnerschaft und digitale Transformation die Erschließung von Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte möglich. Unsere unabhängige, unparteiische Jury hat erneut die herausragenden Leistungen gewürdigt, die zur Beschleunigung des Wandels in unserer Branche erzielt wurden", sagte Nik Willetts, CEO des TM Forums.Über Torry HarrisTorry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Geschäfts-, Technologie- und IT-Beratungsdiensten. Seit über zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen in den Bereichen Integration für digitale Aktivierung, digitale Marktplatzdienste und API-Management für den gesamten Lebenszyklus und die Aktivierung digitaler Ökosysteme. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in New Jersey (USA) und betreibt Entwicklungszentren im indischen Bengaluru. Weiterhin unterhält es Niederlassungen in Bristol und Slough (beide Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München und Paris. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.comÜber 48Three Irlands zweite Marke '48' ist das erste wirklich digitale Jugendmobilfunknetz des Landes. Three Ireland hat 48 im März 2020 mit einer neuen Markenposition, einem neuen Produkt und einer neuen Erfahrung neu aufgelegt. 48 führte völlig neue SIM-Pläne vor, die die herkömmliche Klugheit von dem Markt herausfordern. 48 saw an opportunity to give the user control of their product and purchase. Sie haben ein Produkt entwickelt, das es den Kunden ermöglicht, mehr aus ihren Daten zu machen, Minuten gegen Daten zu tauschen, Daten mit Freunden zu teilen, Daten für schlechte Zeiten zu speichern und Daten für wohltätige Zwecke zu spenden - und das alles über ihr my48-Konto. Weitere Informationen finden Sie auf https://48.ie/Über TM ForumTM Forum ist eine Vereinigung von über 850 Mitgliedsunternehmen, die zusammen einen Umsatz von 2 Billionen US-Dollar erwirtschaften und fünf Milliarden Kunden in 180 Ländern bedienen. Wir fördern die Zusammenarbeit und kollektive Problemlösung, um den Geschäftserfolg der Anbieter von Kommunikations- und digitalen Diensten und ihren Zulieferern auf der ganzen Welt zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.tmforum.org/