NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Die Kundenbindungsraten seien besser als erwartet, so dass der Kochboxenversender seine Schätzungen übertreffen dürfte, schrieb Analyst Sebastian Patulea in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal. Die recht hohe Konsensprognose für den Quartalsumsatz sollte HelloFresh zwar verfehlen, aber das Jahr am oberen Ende seiner Wachstumszielspanne von 45 bis 55 Prozent beenden./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 16:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

HELLOFRESH-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de