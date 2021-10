- Trotz einer schwächeren europäischen Sitzung gelang es den Indizes der Wall Street, den gestrigen Handelstag höher zu beenden. Der S&P 500 gewann 0,41%, der Dow Jones stieg um 0,30% und der Nasdaq 100 legte um 0,47% zu - Die Stimmung an der Wall Street verbesserte sich, nachdem die Republikaner erklärten, dass sie eine zweimonatige Verlängerung der Schuldenobergrenze anbieten werden, was das Risiko eines Zahlungsausfalls der USA verringert - Auch die Aktien in Asien legten zu. Der Nikkei stieg ...

