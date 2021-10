Time Out gibt bekannt, dass Nørrebro in Kopenhagen den Spitzenplatz der vierten jährlichen Rangliste der World's Coolest Neighbourhoods belegt: die kulturellen und gastronomischen Hotspots, die die Glanzlichter auf unserem Weg aus der Pandemie heraus bilden.

Nørrebro, Copenhagen credit Giuseppe Liverino, Copenhagen Media Center

Seit 2018 stellt Time Out eine Liste der coolsten Stadtbezirke der Welt zusammen World's Coolest Neighbourhoods. Diese basiert auf den Antworten einer Umfrage von Time Out Index, kombiniert mit dem Fachwissen des internationalen Netzes von lokalen Redakteuren und Städte-Experten von Time Out. In diesem Jahr nominierten mehr als 27.000 Stadtbewohner der Welt ihre Nachbarschaften als coolste, am stärksten unterbewertete und kulturell spannendste Stadtbezirke. Bei der Erstellung der endgültigen Rangliste bewerteten die lokalen Fachredakteure und Journalisten von Time Out die Stadtviertel nach Atmosphäre, Gastronomie, Nachtleben, Kulturangebot, Gemeinschaftsgeist und Widerstandsfähigkeit. Ebenfalls berücksichtigt wurden Nachhaltigkeit, innovative grüne Initiativen und sonstige Faktoren, die ein stressfreies Leben begünstigen.

Nørrebro ist ein vielfältiger Distrikt, wo Geschichte und supermoderne Architektur an der Nordseite der Seen von Kopenhagen zusammentreffen, und hier gibt es wirklich alles. In einer Stadt, die auf ihre Gastronomie-Szene stolz ist, hat Nørrebro in diesem Jahr eine Flut von Neueröffnungen erlebt: von Bäckereien bis hin zu Weinbars, jeweils mit einem Fokus auf lokale, saisonale (vielfach selbstgesammelte) Produkte. Der Bezirk war in diesem Sommer der Veranstaltungsort der Pride-Demonstration, als WorldPride nach Kopenhagen kam das bedeutendste LGBTQ+ Event der Welt. In einem Jahr, in dem Gemeinschaft einen höheren Stellenwert hatte als je zuvor, besteht in Nørrebro kein Mangel an innovativen Initiativen, darunter der autofreie Sonntag von Nørrebrogade, wo der Verkehr durch Live-Musik und Flohmärkte ersetzt wird, und Usynglige Stier ("Unsichtbare Wege"), eine interaktive Kunstausstellung, die Spaß und Farbe in die schutzbedürftigsten Gebiete des Stadtbezirks bringt.

Caroline McGinn, Globale Chefredakteurin von Time Out, sagte dazu: "Die jährliche Rangliste der World's Coolest Neighbourhoods ist ein Liebesbrief an die Stadt in ihren fröhlichsten und überraschendsten Aspekten. Damit feiern wir superlokale Plätze, wo die Städte der Zukunft genau hier entstehen. Im vergangenen Jahr spielte die grundlegende Gemeinschaftskultur eine entscheidende Rolle dabei, die Gesundheit und den Optimismus von Stadtbewohnern und den Restaurants, Bars, Galerien und Kultur-Spots zu bewahren, die Städte zu einem so wichtigen Treffpunkt von Erfindergeist und Sozialleben machen. Es ist inspirierend zu sehen, wie viel Energie diese Viertel mitbringen, wo Menschen zusammenkommen, sich treffen und neue Sachen machen und dazu andere Firmen und einander unterstützen. Die meisten Menschen haben vermutlich nie von den meisten dieser Stadtviertel auf der Liste gehört, aber es sind Bezirke, wo eine ,bessere Normalität' entsteht. Ich kann es kaum erwarten, diese Stadtviertel selbst kennen zu lernen."

Die vollständige Liste finden Sie unter: www.timeout.com/coolest-neighbourhoods-in-the-world

1. Nørrebro, Kopenhagen

2. Andersonville, Chicago

3. Jongno 3-ga, Seoul

4. Leith, Edinburgh

5. Bahnhofsviertel, Vilnius

6. Chelsea, New York

7. XI. Distrikt, Budapest

8. Ngor, Dakar

9. Sai Kung, Hongkong

10. Richmond, Melbourne

11. Neukölln, Berlin

12. Centro, Medellín

13. Dalston, London

14. Silver Lake, Los Angeles

15. Dublin 8, Dublin

16. Zoloti Vorota, Kiew

17. Noord, Amsterdam

18. Villeray, Montreal

19. Surry Hills, Sydney

20. Ancoats, Manchester

21. Sagene, Oslo

22. Old Xuhui, Shanghai

23. Centro, Mexico City

24. Gràcia, Barcelona

25. Saúde, Rio de Janeiro

26. Kemptown, Brighton

27. Sololaki, Tbilisi

28. Brickell, Miami

29. Ouseburn, Newcastle

30. Barranco, Lima

31. Chamberí, Madrid

32. Vinohrady, Prag

33. Katong, Singapur

34. Anjos, Lissabon

35. Daikanyama, Tokio

36. Haut-Marais, Paris

37. Al Bateen, Abu Dhabi

38. Foz, Porto

39. Central Square, Boston

40. Mount Pleasant, Vancouver

41. Jamestown, Accra

42. Centro, Oaxaca

43. Mouassine, Marrakesch

44. Dubai Marina, Dubai

45. Kadikoy, Istanbul

46. Poblacion, Manila

47. Ari, Bangkok

48. Koregaon Park, Pune

49. El Arrayán, Santiago

