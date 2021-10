Der Fonds investiert in Longevity-Ventures des Schweizer Longevity Company Builders Maximon.Zug - Maximon gibt die Lancierung des Longevity Co-Investment Fund (LCIF) bekannt, der bereits das erste Closing in der Gründeraktien-Klasse bei CHF 6 Millionen verzeichnen konnte. Der Fonds investiert in Longevity-Ventures des Schweizer Longevity Company Builders Maximon, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen Langlebigkeit und gesundes Altern fördern oder eine aktive und gesunde seniore...

