Mit dem C+walkT bringt Toyota in Japan erstmals einen E-Tretroller auf den Markt, der speziell für mobil eingeschränkte Personen konzipiert wurde. Der dreirädrige E-Scooter soll mit seiner Standfläche von 150 Millimetern Höhe punkten, was das Auf- und Absteigen so leicht wie möglich macht. Zudem kann er Hindernisse und Passanten erkennen und bremst ab, um Kollisionen zu verhindern. Sukzessive will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...