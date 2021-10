Dank einer späten Erholung der US-Börsen am Vorabend dürfte der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag mit Gewinnen eröffnen. Der deutsche Leitindex wurde knapp eine Halbe Stunde vor Beginn des Xetra-Handels rund 1,4 Prozent fester bei 15.170 Punkten gesehen. Für den EuroStoxx 50 +1,03% als Leitindex der Eurozone wird ein ähnlich hohes Plus erwartet. Mit 14.818 Punkte war der Dax -1,46% tags zuvor haarscharf ...

