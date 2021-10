DJ MÄRKTE ASIEN/Erholt - Mini-Hausse in Hongkong

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach der schlechten Stimmung der vergangenen Tage sind die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag auf Erholungskurs gegangen. Dazu trug bei, dass es im Streit um die Schuldenobergrenze in den USA Bewegung gibt und sich andere Belastungsfaktoren wie steigende Marktzinsen in den USA zunächst zumindest nicht intensiviert haben. Die oppositionellen Republikaner im US-Senat wollen nun im Zuge einer Übergangslösung bis Dezember eine Erhöhung des Schuldendeckels zulassen. Damit dürfte eine im Oktober drohende Zahlungsunfähigkeit zunächst abgewendet sein.

Positiv wirkte auch, dass die USA und Russland wegen der Anspannung und stark steigenden Preisen auf dem Energiemarkt zugesichert haben, genügend Energie bereitstellen zu können, um negative Auswirkungen auf die Konjunktur zu vermeiden. Bei den Ölpreisen sorgte das für moderate Abgaben nach deren Höhenflug auf Mehrjahreshochs. Daneben stützte die im Tagesverlauf am Vortag zu sehende kräftige Erholungsbewegung an der Wall Street.

Am stärksten fiel die Erholung in Hongkong aus mit einem Plus von 2,7 Prozent im Späthandel, gefolgt vom südkoreanischen Seoul (+1,8%). In Seoul berichteten Teilnehmer auch von solide ausgefallenen Leistungsbilanzzahlen des Landes für August. In Tokio gewann der Nikkei-Index nach einem schwächeren Schlussgeschäft nur 0,5 Prozent auf 27.678 Punkte, während in Schanghai im Rahmen der sogenannten Goldenen Woche letztmalig nicht gehandelt wurde.

Starke Erholungsgewinne im Immobiliensektor

Gesucht waren in der gesamten Region Technologieaktien, die zuletzt besonders unter dem höheren Zinsniveau gelitten hatten.

Weiter ausgesetzt waren in Hongkong die Aktien von China Evergrande, Hopson und Fantasia Holding. Derweil verzeichneten andere Immobilienwerte kräftige Zuwächse. Henderson Land gewannen 6,4 Prozent, Country Garden Services 3,4 Prozent, Country Garden Holdings 1,5 Prozent und China Vanke 2,6 Prozent. Die Liquiditätssorgen für die Branche schienen zunächst verdrängt, hieß es dazu im Handel. Für Zuversicht sorgte, dass die Aktie von Chinese Estates Holdings einen Satz um über 31 Prozent nach oben machte. Das frühere Beteiligungsunternehmen an China Evergrande soll von der Börse genommen werden im Zuge eines 245 Millionen US-Dollar schweren Angebots an die Aktionäre.

Ölaktien standen nach den jüngsten Gewinnen und den Aussagen der USA und Russlands auf der Verliererseite. Petrochina gaben um 2,7 Prozent und CNOOC um 3,4 Prozent nach, in Tokio verbilligten sich Inpex um 8,3 Prozent, in Sydney Santos und Oil Search um rund 2 Prozent.

Für Japan Post Holdings ging es um 0,6 Prozent nach unten, nachdem die japanische Regierung einen Teil der Staatsbeteiligung an dem Unternehmen verkauft hat.

Erholt zeigten sich in Seoul die Kurse der Fluglinien Korean Air Lines (+1,1%) und Asiana Airlines (+3,1%). Sie hatten am Vortag noch bis zu 8,5 Prozent verloren, belastet von Berichten, wonach die Wettbewerbsbehörde des Landes die geplante Fusion der beiden Unternehmen verkomplizieren könnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.256,70 +0,7% +10,2% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.678,21 +0,5% +0,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.959,46 +1,8% +3,0% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag ("Goldene Woche") Hang-Seng (Hongk.) 24.616,54 +2,7% -11,9% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.713,86 +2,0% +13,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.110,93 +0,9% +8,4% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.558,82 -0,0% -4,2% 11:00 BSE (Mumbai) 59.735,62 +0,9% +24,8% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:12 % YTD EUR/USD 1,1567 +0,1% 1,1555 1,1571 -5,3% EUR/JPY 128,83 +0,1% 128,75 129,28 +2,2% EUR/GBP 0,8508 +0,0% 0,8506 0,8517 -4,7% GBP/USD 1,3595 +0,1% 1,3584 1,3585 -0,6% USD/JPY 111,38 -0,0% 111,42 111,72 +7,9% USD/KRW 1.191,15 +0,0% 1.190,81 1.196,08 +9,7% USD/CNY 6,4467 0% 6,4467 6,4467 -1,2% USD/CNH 6,4525 -0,0% 6,4542 6,4586 -0,8% USD/HKD 7,7856 -0,0% 7,7867 7,7867 +0,4% AUD/USD 0,7294 +0,3% 0,7270 0,7241 -5,3% NZD/USD 0,6932 +0,3% 0,6913 0,6904 -3,5% Bitcoin BTC/USD 54.613,26 -0,8% 55.079,51 51.495,76 +88,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 76,90 77,43 -0,7% -0,53 +60,7% Brent/ICE 80,99 81,08 -0,1% -0,09 +59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.763,86 1.762,78 +0,1% +1,09 -7,1% Silber (Spot) 22,73 22,63 +0,5% +0,11 -13,9% Platin (Spot) 988,85 987,08 +0,2% +1,78 -7,6% Kupfer-Future 4,19 4,15 +0,9% +0,04 +18,8% ===

