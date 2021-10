Baierbrunn (ots) -Das Risiko, an Herz-Kreislauf-Problemen, Bluthochdruck oder Diabetes zu leiden, ist auch davon abhängig, wo man wohnt: Die Gefahr, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, ist in Städten um 40 Prozent höher als auf dem Land. Moderne Stadtplanung soll die Entwicklung von Diabetes bremsen, so das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber".Autofreie Bereiche für Radfahrer und FußgängerDie Gründe für den "Risikofaktor Stadt" sind vielschichtig. Ein Aspekt, der immer mehr in den Fokus rückt, ist die gebaute Umwelt. Es macht eben einen Unterschied, ob der Park hinter einer vierspurigen Autobahn liegt oder ob es Grünflächen gleich vor der Haustür gibt. Eine bewegungsfreundliche Umgebung senkt das Risiko für Typ-2-Diabetes nachweislich um 20 Prozent.Einige Städte beginnen deshalb bereits, den vorhandenen Raum anders aufzuteilen und vor allem dem Auto Platz zu nehmen. Wie stark sich dadurch das Bewegungsverhalten verändert, zeigt das Beispiel Frankfurt am Main: Als die Stadt 2019 eine Straße am Mainkai ein Jahr lang für Autos sperrte, stieg die Zahl der Radfahrer und Fußgänger dort enorm. Auch Menschen im Rollstuhl und am Rollator sowie allein radelnde Kinder waren dort deutlich mehr unterwegs.Digitalisierung wichtig bei moderner StadtplanungBei Neuplanungen fließen diese Erkenntnisse längst ein. Die Hafencity in Hamburg gilt als Beispiel für hohe Fußgänger- und Radfahrerfreundlichkeit. Und auch in München, wo im Nordosten gerade ein neuer Stadtteil entsteht, hat die sogenannte Walkability, also die Einladung zum Gehen, oberste Priorität. Das Rezept: viel Grün, gut ausgebaute Rad- und Fußwege, Geschäfte, Restaurants, Ärzte und Apotheken in der Nähe, ein guter öffentlicher Nahverkehr - und kaum Platz für Autos.Die Digitalisierung spielt in der gesunden Stadt der Zukunft eine große Rolle. Schrittzähler oder Fitness-Apps auf dem Smartphone fördern die Lust, sich zu bewegen, und helfen, sich neue Ziele zu setzen. Im Rahmen der Initiative "Cities Changing Diabetes (CCD)", gegründet von einem Pharmakonzern in Zusammenarbeit mit dem University College London und dem Steno Diabetes Center in Kopenhagen, können Städte unter anderem App-basierte Bewegungsspiele wie Erlebnis-Rallyes nutzen, um die Menschen zu animieren. Das Projekt unterstützt auch gesunde Ernährung: Kooperationen mit Supermärkten verbessern das Essensangebot auf viel genutzten Routen. Der Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf, wo knapp elf Prozent der Einwohner an Diabetes leiden, ist CCD bereits beigetreten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber" 10/2021 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.diabetes-ratgeber.net (https://www.diabetes-ratgeber.net)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/DiabetesRatgeber/) und Instagram (https://www.instagram.com/diabetes_ratgeber/).Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5039900