Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX nimmt positive Vorgaben auf ++ Daimler setzt Zeichen ++ Vonovia: Übernahme im Plan ++ SMA Solar wird ausgeknockt.

> MÄRKTE & KURSE | Die Aussicht auf eine Einigung von Demokraten und Republikanern sorgte am Mittwoch an den US-Börsen für eine Kurswende. Der Anführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell, hatte zuvor erklärt, dass die Republikaner eine Verlängerung der Bundesschuldenobergrenze bis zum Dezember unterstützen werden. Auch bei den Energiepreisen zeichnete sich eine Entspannung ab. So kündigte Russland an, der wachsenden weltweiten Erdgaskrise entgegenzutreten und "Rekordmengen" an Gas nach Europa zu liefern. Der Dow Jones, der zuvor deutlich im Minus notierte, drehte auf daraufhin ins Plus und schloss 0,3 % fester bei 34.416 Punkten. Auch der S&P 500 (+0,41 % auf 4.363 Punkte) und der Nasdaq 100 (+0,63 % auf 14.766 Punkte) drehten in die Gewinnzone. Das positive Szenario dürfte heute auch den Dax beflügeln. Der deutsche Leitindex eröffnete heute deutlich fester mit einem Plus von 1,26 % bei 15.162 Punkten.

Gute Nachrichten gab es von Daimler.

