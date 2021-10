Fast ein Drittel der grössten börsennotierten Unternehmen in Europa hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.Zürich - Fast ein Drittel der grössten börsennotierten Unternehmen in Europa hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen Seit dem Pariser Klimaabkommen von 2015 steht das Ziel fest: Die Erderwärmung soll auf 1,5°C begrenzt werden. Allein in den letzten zwei Jahren hat sich laut einer aktuellen Accenture-Studie ein Drittel (30 Prozent) der grössten börsennotierten Unternehmen...

Den vollständigen Artikel lesen ...