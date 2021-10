Grünheide soll Aufmerksamkeit bringen: Die erste europäische Tesla-Autofabrik bei Berlin ist aus Sicht des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ein Zugpferd für weitere Investitionen. "Brandenburg ist das Aufsteigerland in Deutschland", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. "Ein Punkt ist natürlich Tesla, da diese Ansiedlung zu einer weltweiten Aufmerksamkeit für Brandenburg führt." Woidke verwies darauf, dass weitere Investitionen geplant seien, darunter eine Recyclingfabrik des Chemiekonzerns BASF für Batterien. Tesla will in Grünheide bei Berlin möglichst ...

