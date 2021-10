Mikroadditive wie Enzyme, Vitamine oder Mineralien spielen in der Tierernährung eine immer größere Rolle. Je nach Substanz und Lebensmittelrezepten werden sie in Mengen zwischen unter 100 g und 10 kg zugesetzt. Dieser enorme Unterschied - zusätzlich zu einem Toleranzniveau von einem halben Prozent des Verlusts während des Transfers - macht die Prozessautomatisierung äußerst schwierig. Der Systemintegrator Conberg aus Nowy Sacz (Neu Sandez) in Polen vertraute auf das Know-how von Piab und installierte ein Vakuumfördersystem auf Basis des Pi-Flow-F bei einem Tierfutterhersteller. Neben dem Ziel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...